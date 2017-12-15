WADA відповіло на слова Путіна про "залякування"

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) прокоментувало слова президента Росії Володимира Путіна, який на щорічній прес-конференції заявив, що на агентство й Міжнародний олімпійський комітет (МОК) «тиснуть з ранку до ночі, залякують».

Читайте також300 спортсменів з Росії підозрюють у вживанні допінгу«WADA є прозорою і нейтральною організацією, рішення приймаються радою засновників, яка на 50% складається з представників спорту і на 50% - з державних представників, і проводить публічні зустрічі два рази на рік», - йдеться в заяві, передає «Р-Спорт». В WADA підкреслили, що організація ухвалює рішення об'єктивно.

Напередодні Путін заявив, що допінговий скандал навколо російських спортсменів розвивається напередодні виборів в Росії, і висловив думку, що у скандалу може бути політична підоснова. Інформатор WADA і екс-глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, на думку Путіна, працює під контролем спецслужб США.