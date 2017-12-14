Президент Федерації велоспорту України Башенко: Чиновники-пенсіонери — головна проблема розвитку спорту в Україні

Головна проблема розвитку будь-якого спорту в Україні – це чиновники-пенсіонери, що зупинились в Палеоліті. Так вважає президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко, реагуючи на засідання комісії Мінмолодьспорту, щодо призначення Державного тренера та головного тренера з шосе. Про це він заявив під час прямого включення в ефірі Українського радіо, повідомляє УНІАН прес-служба ФВСУ.

«Для розвитку велоспорту та, зокрема, будівництва необхідної інфраструктури потрібна політична воля, якої, на жаль, сьогодні не вистачає. З точки зору фінансування спортивних організацій, ми живемо у Радянському Союзі. Громадськість не має будь-яких важелів контролю за використанням фінансів спорту та призначенням функціонерів на посади!» — наголошує Олександр Башенко.

За його словами в Європі давно процесом виділення коштів керують саме федерації. «А нас примушують ходити з простягнутою рукою до міністерств, благаючи чиновників виділити фінансування на проведення міжнародних та всеукраїнських змагань, на будівництво велотреків, на спортивне спорядження для шкіл, на нові велосипеди, спортивний одяг, і все марно – нікому ми не потрібні. І це при тому, що спортсмени, всупереч політиці утримання старої радянської системи, видають країні результати. Останній приклад — сім медалей на Кубку світу з велоспорту на треці у Чілі! Тріумф наших улюбленців Тетяни Клімченко, Любові Басової, Андрія Вінокурова, Олени Старікової та Романа Гладиша. Ось вона, наша зброя розвитку проти вічного сну!» — впевнений президент ФВСУ.

«Сумно констатувати, що й досі в міністерстві сидять пенсіонери, яким вже по «170 років», що застрягли в «совку». Необхідно негайно покінчити із цим Політбюро та дати важелі правління громадськості», — пропонує президент ФВСУ.