Українці Зевіній не вистачило сім сотих секунди для нагороди на чемпіонаті Європи з плавання

Українка Дарина Зевіна посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з плавання. У фінальному запливі на дистанції 100 метрів на спині Дарина фінішувала четвертою (час - 57,08 секунди), поступившись усього лише 0,07 секунди росіянці Марії Каменєвій, яка була третьою.

Золото на цій дистанції завоювала Катінка Хоссу з Угорщини (55,66). Срібло - у Кіри Туссент, яка представляє Нідерланди. Про це повідомляє сайт турніру.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбувається у Данії з 13-го по 17 грудня.