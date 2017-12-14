Українці Зевіній не вистачило сім сотих секунди для нагороди на чемпіонаті Європи з плавання
19:11, 14 грудня 2017Інше
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Наша співвітчизниця фінішувала четвертою.
Дарина Зевіна / vk.com/zevina_official
Українка Дарина Зевіна посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з плавання. У фінальному запливі на дистанції 100 метрів на спині Дарина фінішувала четвертою (час - 57,08 секунди), поступившись усього лише 0,07 секунди росіянці Марії Каменєвій, яка була третьою.
Золото на цій дистанції завоювала Катінка Хоссу з Угорщини (55,66). Срібло - у Кіри Туссент, яка представляє Нідерланди. Про це повідомляє сайт турніру.
Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбувається у Данії з 13-го по 17 грудня.
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