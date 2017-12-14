Віта Семеренко, яка виграла бронзу на етапі Кубка світу: було тривожно повертатися в біатлон

Українська біатлоністка Віта Семеренко, яка завоювала бронзу у спринті на третьому етапі Кубка світу в Ансі, розповіла, що їй не просто далося рішення про повернення в біатлон після пологів.

«Секрету в моєму поверненні немає. Все відбулося завдяки моєму тренеру Григорію Івановичу Шамраю, який повірив у мене, а я — у нього. Ніколи не забуду перше тренування після народження дитини, коли він сказав: «Якщо не спробуємо, то нічого не дізнаємося». Я погодилася. Мені було тривожно повертатися в біатлон. Я розумію, що конкуренція дуже сильна. Пропуск трьох років — занадто багато. Завдяки йому я повернулася у спорт, а також завдяки моєму чоловікові.

Хочу сказати велике спасибі сервіс-бригаді за блискуче ковзання лиж, що склало 50 відсотків мого успіху сьогодні. Післязавтра просто хочу отримати задоволення від гонки переслідування», - зазначила Віта Семеренко, яку цитує Чемпіонат.

Як повідомляв УНІАН, 31-річна українська біатлоністка завоювала третє місце на етапі Кубка світу в Ансі. Вище українки за підсумками спринту лише Анастасія Кузьміна зі Словаччини та німкеня Лаура Дальмайєр.