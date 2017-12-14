Українка Віта Семеренко завоювала бронзу на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі

У французькому Ансі завершилася спринтерська гонка серед жінок в рамках старту третього етапу Кубка світу з біатлону.

Українка Віта Семеренко закрила всі мішені і показала непоганий хід, особливо на останньому колі, що дозволило їй випередити суперниць і утримати за собою третє місце.

Зазначимо, що це перша медаль Віти після повернення з декретної відпустки.

7 секунд Віта програла срібному призеру німкені Лаурі Дальмайєр, яка поступилася ще 34 секундами переможниці – Анастасії Кузьміній зі Словаччини.

Сестра Віти – Валя Семеренко – майже всю гонку показувала аналогічний результат, але на фінальному відрізку не змогла витримати темп і фінішувала лише 7-ю.

Інші українки не порадували результатами. Лише Юлія Джима потрапила в очкову зону, посівши 27-е місце з двома промахами. Анастасія Меркушина — 45-та (1 промах), Олена Підгрушна — 49-та (3), Ірина Варвинець — 61-ша (1).

Як повідомляв УНІАН, українець Володимир Семаков завоював бронзову нагороду на етапі Кубка IBU.