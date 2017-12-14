300 спортсменів з Росії підозрюють у вживанні допінгу

Сьогодні в Лозанні Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) були оприлюднені дані про 300 російських спортсменів, які потрапили в базу даних Московської лабораторії, так як їх аналізи дали позитивний результат, повідомляє Inside the Games.

Всі атлети показали позитивний результат, перш ніж отримати негативні результати в період з квітня 2012 року по вересень 2015 року.

Очікується, що директор розвідки і розслідувань WADA Гюнтер Юнгер проінформує представників більше ніж 25 міжнародних федерацій з зимових видів спорту про імена підозрюваних.

Очікується, що в списку будуть представники як літніх, так і зимових видів спорту. У тому числі - спортсмени, які, як очікується, будуть змагатися на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані.

Читайте такожЗбірну Росії дискваліфікували з Олімпійських ігор в Пхенчхані-2018, спортсмени зможуть виступати під нейтральним прапоромОтримання бази даних системи управління лабораторною інформацією (LIMS), яка була досягнута без російського співробітництва, була сприйнята як великий прорив у триваючому розслідуванні інституційного допінгу і втручання у вибірку найбільшої в світі країни.

Зазначається, що спочатку було знайдено допінг-проби близько 10 000 осіб, з яких виділено 300 елітних спортсменів, тих, що змагалися на міжнародному рівні.

Копія інформації в базі даних була передана Міжнародному олімпійському комітету (МОК) - комісії Шміда. За їх рекомендацією минулого тижня був поставлений вердикт про те, що на різних спортивних заходах, у тому числі на Іграх в Сочі-2014, були «системні маніпуляції» антидопінгової системою.

Це призвело до того, що рішенням МОК російські спортсмени зможуть виступити в Пхенчхані-2018 тільки в нейтральному статусі, без прапора і гімну РФ.