Український біатлоніст Семаков завоював "бронзу" етапу Кубка IBU

В Обертілласі (Австрія) завершилася індивідуальна гонка в рамках етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), де українець Володимир Семаков зайняв 3-е місце, повідомляє офіційний сайт IBU.

Наш спортсмен ідеально відстрілявся на вогневих рубежах, де вразив всі 20 мішеней. А по швидкості українець поступився 1 хвилину 33.5424 секунди переможцю гонки з Норвегії.

Кубок IBU - друге за значимістю регулярне змагання, яке йде на протязі сезону після Кубка світу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ансі (Франція) стартує 3-й етап Кубка світу з біатлону.

КУБОК IBU.

Індивідуальна гонка.

1. Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) 48:39,0

2. Міхаель Реш (Бельгія, 0+0+0+1) +1:07,1

3. Володимир Семаков (Україна, 0+0+0+0) +1:33,5

…

21. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+0+0) +3:35,6

28. Віталій Труш (Україна, 0+0+1+1) +4:18,4

59. Антон Мигда (Україна, 0+1+1+1) +6:42,1