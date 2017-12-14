Україна не буде бойкотувати російський етап Кубка світу з біатлону в Тюмені
11:47, 14 грудня 2017Інше
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Президент Федерації біатлону України закликав не змішувати спорт і політику.
Бринзак відмовляється бойкотувати етап Кубка світу в Росії / kp.ua
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Україна не буде бойкотувати етап Кубка світу з біатлону, який в кінці сезону пройдуть в російському Тюмені, повідомляє Isport з посиланням на заяву чиновника телеканалу UA:Перший.
"Як усі, так і ми будемо. Це Кубок світу, офіційні змагання, які впливають на загальний залік, там розігруються очки, важливі для Кубка нації, які впливають на квоту на наступний рік. Робити з цього політику не хотілося б, тому що спорт – поза політикою", - заявив Бринзак.
Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що збірна Канади буде бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені.
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