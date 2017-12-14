Україна не буде бойкотувати російський етап Кубка світу з біатлону в Тюмені

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Україна не буде бойкотувати етап Кубка світу з біатлону, який в кінці сезону пройдуть в російському Тюмені, повідомляє Isport з посиланням на заяву чиновника телеканалу UA:Перший.

"Як усі, так і ми будемо. Це Кубок світу, офіційні змагання, які впливають на загальний залік, там розігруються очки, важливі для Кубка нації, які впливають на квоту на наступний рік. Робити з цього політику не хотілося б, тому що спорт – поза політикою", - заявив Бринзак.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що збірна Канади буде бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені.