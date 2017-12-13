Cвітоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки року

17:45, 13 грудня 2017
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Голосування триває на сайті WTA.

Еліна Світоліна / Shutterstock

Жіноча тенісна асоціація відкрила голосування за звання улюбленої тенісистки вболівальників за пiдсумками сезону-2017.

На звання претендують 26 тенісисток, серед них є і шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна, повідомляє офіційний сайт WTA. 

Читайте такожСвітоліна і Цуренко пропустять матч збірної України в Кубку Федерації Також до номінації потрапили всі зіркові тенісистки світу - Агнешка Радванська, Сімона Халеп, Вінус Вільямс, Кароліна Возняцкі, Марія Шарапова, Ежені Бушар та інші.

Переможницю оголосять найближчої п'ятниці. 

Цікаво, що попередні шість років переможницею в цій номінації ставала польська тенісистка Агнешка Радванська.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Світоліна стала переможницею виставкового турніру у Франції.

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Теги: #Еліна Світоліна#голосування WTA