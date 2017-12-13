Cвітоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки року
Голосування триває на сайті WTA.
Жіноча тенісна асоціація відкрила голосування за звання улюбленої тенісистки вболівальників за пiдсумками сезону-2017.
На звання претендують 26 тенісисток, серед них є і шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна, повідомляє офіційний сайт WTA.
Читайте такожСвітоліна і Цуренко пропустять матч збірної України в Кубку Федерації Також до номінації потрапили всі зіркові тенісистки світу - Агнешка Радванська, Сімона Халеп, Вінус Вільямс, Кароліна Возняцкі, Марія Шарапова, Ежені Бушар та інші.
Переможницю оголосять найближчої п'ятниці.
Цікаво, що попередні шість років переможницею в цій номінації ставала польська тенісистка Агнешка Радванська.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Світоліна стала переможницею виставкового турніру у Франції.