Гімнаст Радівілов вдруге поспіль отримав нагороду кращому спортсмену місяця від НОК

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося вшанування героїв спортивного листопада. Як і місяць тому, за підсумками жовтня, нагороду кращого спортсмена місяця від НОК України отримав гімнаст Ігор Радівілов.

Статуеткою, почесним дипломом та грошовою премією 25-річного спортсмена нагородив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Відповідно кращим тренером листопада став особистий наставник Радівілова - В'ячеcлав Лаврухін, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Ігор Радівілов удостоєний завдяки успішному виступу на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі, де він здобув перемогу у вправах на кільцях та став володарем срібної нагороди в опорному стрибку.

Нагадаємо, що Ігор Радівілов та його наставник В'ячеcлав Лаврухін місяць тому вже ставали лауреатами від НОК як кращі спортсмен та тренер жовтня.

Читайте такожГімнаст Радівілов визнаний найкращим спортсменом жовтня в Україні«Місяць тому саме в такій компанії ми збиралися, підводили підсумки жовтня і вітали наших сьогоднішніх героїв. Тоді Ігор отримав свою першу нагороду і я бажав йому, щоб якнайшвидше він поповнив свою колекцію. Сьогодні мені приємно нагороджувати Ігоря з В'ячеславом В'ячеславовичем другий місяць поспіль», - зазначив Сергій Бубка, побажавши, щоб й надалі мрії та бажання здійснювались.

Головний олімпієць країни зауважив, що гімнастичний сезон підійшов до завершення і побажав гарного відпочинку.

«Токіо-2020 не за горами – попереду нелегкий шлях підготовки до найголовнішого старту чотириріччя. Бажаю Ігорю вдало його подолати і переплавити «бронзу» Лондона-2012 на олімпійську нагороду Токіо вищого ґатунку», - підкреслив президент НОК.

Сергій Бубка привітав і подякував за ефективну роботу В'ячеславу Лаврухіну, а також віце-президенту Української федерації гімнастики, наставнику чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадію Сартинському, фізкультурно-спортивному товариству «Динамо», яке представляє Ігор, та присутньому на нагородженні першому заступнику голови Віктору Коржу.