Збірна Канади буде бойкотувати етап Кубка світу з біатлону в Тюмені

Збірна Канади оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені, повідомляє Isport з посиланням на NRK.

Про відмову було повідомлено в офіційному листі на ім'я президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга.

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Зазначимо, що інші зимові федерації прийняли більш суворі рішення. Наприклад, Міжнародна федерація лижного спорту відмовилася від проведення будь-яких змагань в Росії на невизначений термін.