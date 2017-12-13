Збірна Канади буде бойкотувати етап Кубка світу з біатлону в Тюмені
14:45, 13 грудня 2017Інше
145
Канада стала першою країною, чия біатлонна збірна оголосила бойкот змагань в Росії.
Канадські біатлоністи не приїдуть на етап Кубка світу в Росію / facebook.com/jojo.baldus
Збірна Канади оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені, повідомляє Isport з посиланням на NRK.
Про відмову було повідомлено в офіційному листі на ім'я президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга.
Читайте такожWADA знайшло підтвердження існування держпрограми допінгу в РосіїПричиною стала відмова IBU покарати збірну Росії за численні порушення антидопінгових правил, які виявив Міжнародний олімпійський комітет.
Зазначимо, що інші зимові федерації прийняли більш суворі рішення. Наприклад, Міжнародна федерація лижного спорту відмовилася від проведення будь-яких змагань в Росії на невизначений термін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter