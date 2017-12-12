На Олімпіаді-2018 виступлять 208 російських спортсменів

Члени Олімпійського зібрання Олімпійського комітету Росії одностайно проголосували за те, щоб дозволити російським спортсменам брати участь в зимових Іграх 2018 року в нейтральному статусі.

Російські спортсмени, які допущені до участі в Олімпіаді спеціальною комісією МОК, будуть виступати під нейтральним прапором. Для цього їм треба буде подати заявку на участь і довести свою "чистоту" від допінгу і допінгової системи. На їхній формі не буде російського прапора. У разі їхніх перемог буде звучати гімн Міжнародного олімпійського комітету.

Читайте такожМОК заплатить за участь росіян на зимовій Олімпіаді (відео)На даний момент, за словами глави Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова, Росія має 208 ліцензій на участь в зимових Іграх 2018 року в Пхенчхані. Це потенційні учасники Ігор. Видавати дозволи буде тільки МОК, і скільки вийде в підсумку, не знає ніхто, повідомляє «Чемпіонат».

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що російська влада не буде перешкоджати участі спортсменів з Росії в зимовій Олімпіаді під нейтральним прапором.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК ухвалив рішення про дискваліфікацію олімпійської збірної Росії.