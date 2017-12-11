Світоліна і Цуренко пропустять матч збірної України в Кубку Федерації

Найсильніші тенісистки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко не зіграють у складі жіночої національної збірної в матчі першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації проти команди Австралії.

Про це повідомив в інтерв'ю Xsport капітан збірної України Михайло Філіма.

«Ми з розумінням ставимося, коли гравці відмовляються виступити за збірну, тому що є вагомі причини, чому вони відмовилися. Тому, швидше за все, Еліни Світоліної і Лесі Цуренко у матчі з Австралією не буде.

У них був складний рік. У Еліни перша перемога була в Досі і їй треба буде відразу ж після Кубка Федерації захищати цей титул. Їй буде важко виступити за збірну Австралії, граючи на траві, а після цього прилетіти в Доху і грати на харді. Це практично неможливо. На жаль, у цьому матчі вони не виступлять», - сказав Філіма.

Першим номером України на виїзний матч з Австралією може стати Катерина Бондаренко. Шанс потрапити в команду з'являється у Катерини Козлової, Ангеліни Калініної або Даяни Ястремської.

Зазначимо, що матч першого кола Другої Світової групи Кубка Федерації Австралія - Україна відбудеться 10-11 лютого в Канберрі.