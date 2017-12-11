Російські спортсмени погодилися їхати на Олімпіаду-2018 під нейтральним прапором

Усі російські спортсмени, які передали повідомлення у комісію спортсменів Олімпійського комітету РФ, висловили бажання брати участь в Олімпійських іграх у 2018 році в Пхенчхані під олімпійським прапором. Про це повідомила голова комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії Софія Велика, передає "ТАСС".

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"Всі готуються і сподіваються виступити. Спортсменів, які відмовилися від Ігор, на даний момент немає", - сказала Велика. При цьому вона нагадала, що спортсмени повинні спочатку отримати запрошення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а тільки потім вирішувати - виступати на Іграх чи ні.

Як повідомляв УНІАН, збірну Росії дискваліфікували з Олімпійських ігор в Пхенчхані-2018. Спортсменам дозволили виступати під нейтральним прапором.