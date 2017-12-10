Чоловіча збірна України з біатлону фінішувала 6-ю в естафеті у Хохфільцені

На етапі Кубка світу з біатлону в Хохфільцені пройшла чоловіча естафета. Перемогу здобула збірна Норвегії. Українська команда у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Семакова і Дмитра Підручного посіла 6-е місце.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший етап Прима завершив на 8-му місці. Потім Семенов, маючи одне штрафне коло, передав естафету 10-м. Семаков, який біг третім в нашій команді, повернув команду на 8-е місце.

На четвертому етапі Підручний йшов з останньої стрільби 6-му, але лише в одній секунді від Швейцарії та США. Дмитро виявився швидшим за суперників на фінішному колі і завершив естафету 6-м з відривом у 6 секунд.

Збірні Норвегії, Німеччини і Франції склали тріо призерів чоловічої естафети. Шведи прийшли четвертими, італійці - п'ятими, випередивши команду України лише на 5 секунд.