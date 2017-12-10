Жіноча збірна України з біатлону завоювала срібло в естафеті у Хохфільцені
16:39, 10 грудня 2017Інше
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Всю гонку українки йшли в лідируючій групі.
Жіноча збірна України завоювала срібло на етапі Кубка світу в естафеті / biathlon.com.ua
На етапі Кубка світу в Хохфільцені (Австрія) відбулася жіноча естафета, у якій збірна України посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Всю гонку українки йшли в лідируючій групі. Віта Семеренко завершила перший етап на 4-му місці, Джима після другого етапу вивела нашу команду у лідери. Валентина Семеренко завершила третій етап на 3-му місці, а Олена Підгрушна, яка замикала дистанцію, змогла закінчити гонку другою.
Українки на 44,9 секунд відстали від переможця - збірної Німеччини. Третє місце у Франції.
Відзначимо, що українки стали кращими у стрільбі – вони використали лише 5 додаткових патронів.
1. Німеччина
2. УКРАЇНА
3. Франція
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