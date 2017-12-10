Жіноча збірна України з біатлону завоювала срібло в естафеті у Хохфільцені

На етапі Кубка світу в Хохфільцені (Австрія) відбулася жіноча естафета, у якій збірна України посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всю гонку українки йшли в лідируючій групі. Віта Семеренко завершила перший етап на 4-му місці, Джима після другого етапу вивела нашу команду у лідери. Валентина Семеренко завершила третій етап на 3-му місці, а Олена Підгрушна, яка замикала дистанцію, змогла закінчити гонку другою.

Українки на 44,9 секунд відстали від переможця - збірної Німеччини. Третє місце у Франції.

Відзначимо, що українки стали кращими у стрільбі – вони використали лише 5 додаткових патронів.

1. Німеччина

2. УКРАЇНА

3. Франція