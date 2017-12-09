Джима замкнула шістку найкращих у гонці переслідування етапу КС з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, де найсильнішою виявилася Анастасія Кузьміна зі Словаччини, а українка Юлія Джима замкнула Топ-6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка лише одного разу промахнулася на останньому вогневому рубежі, піднявшись, порівняно зі спринтерською гонкою, на 14 позицій - з 20-го на 6-е місце.

Кубок світу. Хохфільцен (Австрія).

Жінки. Гонка переслідування.

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина, 1+0+0+0) 34:31.2

2. Кайса Макарайнен (Фінляндія, 1+0+0+1) +10.2

3. Дарина Домрачева (Білорусь, 0+0+1+0) +11.8

6. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+1) +1:08.0

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15. Ірина Варвінець (0+0+1+0) +1:55.7

16. Віта Семеренко (1+0+2+1) +1:58.8

18. Валя Семеренко (0+0+2+0) +2:03.7

22. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +2:12.9