Джима замкнула шістку найкращих у гонці переслідування етапу КС з біатлону
П'ять українок фінішували в Топ-25 спорсменок світу.
В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, де найсильнішою виявилася Анастасія Кузьміна зі Словаччини, а українка Юлія Джима замкнула Топ-6, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка лише одного разу промахнулася на останньому вогневому рубежі, піднявшись, порівняно зі спринтерською гонкою, на 14 позицій - з 20-го на 6-е місце.
Кубок світу. Хохфільцен (Австрія).
Жінки. Гонка переслідування.
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина, 1+0+0+0) 34:31.2
2. Кайса Макарайнен (Фінляндія, 1+0+0+1) +10.2
3. Дарина Домрачева (Білорусь, 0+0+1+0) +11.8
6. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+1) +1:08.0
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15. Ірина Варвінець (0+0+1+0) +1:55.7
16. Віта Семеренко (1+0+2+1) +1:58.8
18. Валя Семеренко (0+0+2+0) +2:03.7
22. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +2:12.9