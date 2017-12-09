Норвежець Бе виграв гонку переслідування етапу КС з біатлону, Підручний - 18-й
Українець втратив 6 позицій після спринтерської гонки.
В австрійському Хохфільцені завершилася чоловіча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій перемогу здобув Йоханнес Бе з Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Найкращий з українців Дмитро Підручний фінішував на 12-му місці.
У важких умовах - снігопад та сильний вітер - норвежець допустив три промахи на чотирьох вогневих рубежах, але зумів утримати свою перевагу здобуту після спринту. Він, як стартував першим, так і фінішував, подолавши дистанцію за 36 хвилин 41,1 секунди.
Друге місце у Якова Фака зі Словенії, а в боротьбі за 3-е місце француз Мартен Фуркад обігнав Сімона Шемпа з Німеччини.
Українець Дмитро Підручний стабільно допускав по 1 промаху на кожному з 4 вогневих рубежів і, в підсумку, відкотився зі стартового 12-го на 18-е місце.
Кубок світу. Хохфільцен (Австрія)
Гонка переслідування. Чоловіки.
1. Йоханнес Бе (Норвегія, 2+0+1+0) 36:41.1
2. Яків Фак (Словенія, 0+0+1+0) +58.8
3. Мартен Фуркад (Франція, 1+0+1+3) +1:10.0
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18. Дмитро Підручний (1+1+1+1) +2:13.2
35. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +3:20.6
53. Сергій Семенов (0+0+2+1) +5:34.5