Українка Віта Семеренко посіла 4-е місце в спринті етапу КС з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу, в котрой українка Віта Семеренко посіла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, але відстала від переможниці гонки Дар'ї Домрачової на 35,2 секунди.

Також в 20-ку найсильніших потрапили Валя Семеренко та Юлія Джима. А от капітан команди Олена Підгрушна провела дуже невдалу гонку, маючи 4 промахи (3+1) і зайнявши підсумкове 63-е місце - 2 хвилини 47 секунд відставання.

Біатлон. Кубок світу. 2-й етап.

Жінки. Спринт.

1. Дарина Домрачева (Білорусь, 0+0)

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина, 0+1) +22.1

3. Доротея Вірер (Італія, 1+0) +30.6

4. Віта Семеренко (Україна-0+0) +35.2

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17. Валя Семеренко (0+1) +1:13.5

20. Юлія Джима (2+0) +1:19.5

24. Анастасія Меркушина (0+1) +1:30.1

31. Ірина Варвінець (0+1) +1:49.1

63. Олена Підгрушна (3+1) +2:47.0