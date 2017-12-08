Норвежець Бе виграв чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону, Підручний - 12-й

В австрійському Хохфільцені завершилася стартова гонка етапу Кубка світу з біатлону, де в чоловічому спринті перемогу здобув норвежець Йоханнес Бе, повідомляє офіційний сайт змагань.

Норвежець подолав трасу за 28 хвилин 12,4 секунди, не допустивши жодного промаху на вогневих рубежах.

Також чисто відстрілялися сьогодні і призери перегонів - француз Мартен Фуркад відстав від лідера на 12.1 секунди, словенець Яків Фак - на 35,4 секунди.

З українців краще за всіх виступив Дмитро Підручний, який посів 12-е місце. Також в залікові ТОП-40 потрапили Володимир Семаков і Руслан Ткаленко.

Биталон. Кубок світу.

2-й етап.

Чоловіки. Спринт.

1. Йоханнес Бе (Норвегія, 0+0) 24:18.4

2. Мартен Фуркад (Франція, 0+0) +12.1

3. Яков Фак (Словенія, 0+0) +35.4

...

12. Дмитро Підручний (0+1) +1:15.7

36. Володимир Семаков (1+0) +2:10.2

37. Руслан Ткаленко (0+0) +2:11.1

55. Сергій Семенов (1+2) +2:36.5

69. Олександр Жирний (1+1) +2:54.5