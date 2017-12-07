МОК заплатить за участь росіян на зимовій Олімпіаді (відео)
10:56, 07 грудня 2017Інше
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Про це заявив глава організації Томас Бах.
Російські спортсмени будуть виступати на Іграх під нейтральним прапором / wsj.com
Міжнародний олімпійський комітет заплатить за участь російських спортсменів на зимовій Олімпіаді в корейському Пхенчхані.
Про це повідомляє ТСН.
Президент МОК Томас Бах заявив, що якщо МОК запрошує спортсменів з будь-якої країни, то покриває транспортні витрати, проживання та харчування.
Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет відсторонив російську збірну від участі в Олімпіаді за застосування заборонених препаратів, маніпуляції і підміну допінг-проб.
Брати участь в Олімпійських іграх дозволено тільки тим спортсменам, які доведуть свою непричетність до допінгу. Вони будуть виступати під нейтральним прапором.
Міжнародний олімпійський комітет заплатить за участь росіян в Олімпіаді
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