З 1994 року у Росії відібрали 48 олімпійських медалей, Україна за цей час втратила 10 нагород

Починаючи з 1994 року у збірної Росії відібрали найбільшу кількість олімпійських медалей.

Сумарно у зв'язку з допінговими скандалами у команди Росії відібрали вже 48 олімпійських нагород, 12 з яких - золоті, 25 срібних і 11 бронзових.

Про це повідомляє Sportsnet Stats.

На другому місці в цьому непрестижному рейтингу - збірна Білорусі - 11 відібраних медалей (2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових).

Збірна України втратила за цей час 10 медалей і посідає третє місце в антирейтингу. "Синьо-жовта" команда втратила 1 золоту, 4 срібних та 5 бронзових нагород.

Russia has had 48 Olympic medals stripped since 1994 pic.twitter.com/QMU0a9BeT1 — Sportsnet Stats (@SNstats) December 5, 2017

Нагадаємо, вчора МОК оголосив про те, що збірна Росії відсторонена від участі в Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані. Цьому передували численні дискваліфікації російських спортсменів-учасників Ігор 2014 року в Сочі.

При цьому у дискваліфікованих російських спортсменів також відібрали завойовані в Сочі медалі, що позбавило Росію першого місця в медальному заліку Ігор-2014.