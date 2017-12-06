Путін прокоментував відсторонення Росії від участі в Олімпіаді-2018

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська влада не буде перешкоджати участі російської збірної в Олімпійських іграх під нейтральним прапором. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«По-перше, треба прямо сказати, що ми частково самі в цьому винні, бо дали привід для цього. А по-друге, вважаю, що цим приводом скористалися не зовсім чесним чином, м'яко кажучи», - заявив він.

Читайте такожЗахарова: відсторонення від Олімпіади - один із фронтів масштабного наступу на Росію

Як пояснив Путін, під фразою «не зовсім чесно» він має на увазі принцип колективної відповідальності. «У жодній системі права світу колективна відповідальність не передбачається», - сказав він.

За його словами, "більшість із звинувачень засновані на фактах, які ніяк не доведені і є в значній мірі голослівними". Також він заявив, що вони «спираються на свідчення людини із сумнівною психікою».

"Остаточне рішення, звичайно, має прийняти олімпійське збори", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, збірну Росії дискваліфікували з Олімпійських ігор в Пхенчхані-2018, спортсмени зможуть виступати під нейтральним прапором.