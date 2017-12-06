Серена Вільямс після народження дитини заявилася на Australian Open

Американська тенісистка Серена Вільямс готується до свого повернення на корт після пологів.

Екс-перша ракетка світу робила паузу в кар'єрі, під час якої зіграла весілля з Алексісом Оганяном і народила дитину — дочку Алексіс Олімпію.

Тепер вона готується відновити виступи, а її повернення може відбутися на Відкритому чемпіонаті Австралії, який традиційно пройде в січні. Про заявку Серени повідомив директор турніру Крейг Тілі.

«У неї є віза, вона включена до складу учасниць і вже тренується. Немає сумнівів, що вона виступить у нас і спробує побити рекорд Маргарет Корт. Для неї це дуже важлива мета», - цитує слова Крейга Тілі Sport Arena з посиланням на Herald Sun.

Нагадаємо, на рахунку 36-річної Вільямс 23 перемоги на турнірах серії "Великого шолома", що є рекордом Відкритої ери (починаючи з 1968 року). Австралійка Маргарет Корт, в той же час, володіє рекордом (24 титули) за всю історію виду спорту.