Бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі
14:39, 06 грудня 2017Інше
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Це офіційно підтвердив організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.
Поєдинок Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі
Боксерський поєдинок рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії у важкій вазі між українським чемпіоном світу Олександром Усіком і латишем Майрісом Брієдісом пройде в Ризі 27 січня.
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Усик переміг нокаутом німця Марко Хука. Брієдіс, в свою чергу, пройшов кубинця Майка Переса.
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