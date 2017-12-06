Бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі

Боксерський поєдинок рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії у важкій вазі між українським чемпіоном світу Олександром Усіком і латишем Майрісом Брієдісом пройде в Ризі 27 січня.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Усик переміг нокаутом німця Марко Хука. Брієдіс, в свою чергу, пройшов кубинця Майка Переса.