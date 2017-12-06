Бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі

14:39, 06 грудня 2017
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Це офіційно підтвердив організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.

Поєдинок Усик - Бріедіс відбудеться 27 січня в Ризі

Боксерський поєдинок рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії у важкій вазі між українським чемпіоном світу Олександром Усіком і латишем Майрісом Брієдісом пройде в Ризі 27 січня.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Усик переміг нокаутом німця Марко Хука. Брієдіс, в свою чергу, пройшов кубинця Майка Переса.

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Теги: #бій Усик - Брієдіс