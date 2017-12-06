Кремль не готовий коментувати рішення МОК про відсторонення Росії від Олімпіади-2018

У Кремлі мають намір проаналізувати рішення Міжнародного олімпійського комітету про недопуск збірної Росії на Олімпіаду в Пхенчхані, а потім висловлювати відповідні судження. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Зараз, звичайно, потрібно виключити емоції і досить серйозно проаналізувати ті рішення, які прийняв МОК щодо нашої країни, перед тим, як виносити якісь судження на цей рахунок», - сказав він.

За його словами, Росії ще належить відповісти на ряд питань, для чого будуть потрібні контакти з МОК.

Читайте такожПутін 6 грудня зробить заяву про участь Росії в Олімпіаді-2018«Зараз необхідно визначити, хто буде вести ці контакти, як буде вести контакти, і ряд інших технологічних питань підлягають визначенню», - додав Пєсков.

«До того, як ці питання не прояснилися, до того, мабуть, як відбудуться наші олімпійські збори, якусь консолідовану точку зору не сформують наші спортсмени, робити якісь висновки видається передчасним. Ще раз повторюємо, що ситуація серйозна, і вона потребує глибокого аналізу, тут просто таким емоціям, скажімо так, віддаватися невірно»,- зазначив він.

Пєсков вважає, що питання персональної відповідальності російських чиновників і функціонерів у зв'язку з рішенням МОК про відсторонення збірної РФ від Олімпійських Ігор в Пхенчхані не може бути першорядним, в першу чергу необхідно сконцентруватися на захисті інтересів російських спортсменів,

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК прийняв рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіади 2018 року під прапором Росії.

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт існування якої у 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним.

«МОК припиняє членство Національного олімпійського комітету Росії і створює шлях для «чистих» окремих спортсменів для участі в Іграх в Пхенчхані-2018 під олімпійським прапором», - сказано в повідомленні.

МОК вирішив не накладати повну заборону на участь росіян у літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту.

На цей раз МОК посилив вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням зимових Ігор 2014 року в Сочі. Близько 25 російських спортсменів вже позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого у Південній Кореї.