Путін 6 грудня зробить заяву про участь Росії в Олімпіаді-2018
Одним з можливих варіантів є повний бойкот Олімпіади в Південній Кореї.
Президент Росії Володимир Путін має намір зробити в середу, 6 грудня, спеціальну заяву з приводу участі Росії на Олімпіаді 2018 року повідомляє Livesport.ru.
Як зазначає видання, заява буде відповіддю на рішення МОК не допустити Росії на Олімпіаду з національними прапором і гімном.
Одним з можливих варіантів є повний бойкот Олімпіади в Південній Кореї.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК заборонив російським спортсменам виступати на Олімпіаді під своїми прапором і з гімном країни. Крім того, навіть в якості нейтральних атлетів можуть бути не допущені ті, хто підозрювався або був раніше викритий у застосуванні допінгу.
Крім того, довічно був дискваліфікований міністр спорту РФ Віталій Мутко, членство ОКР в МОК призупинено.
Росіяни, які потраплять на Олімпіаду, будуть називатися «Олімпійськими спортсменами з Росії» — Olympic Athlete from Russia (OAR). Вони будуть змагатися у формі з зазначенням цього імені і олімпійським прапором. На церемоніях нагородження буде виконуватися олімпійський гімн.