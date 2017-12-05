Путін 6 грудня зробить заяву про участь Росії в Олімпіаді-2018

Президент Росії Володимир Путін має намір зробити в середу, 6 грудня, спеціальну заяву з приводу участі Росії на Олімпіаді 2018 року повідомляє Livesport.ru.

Як зазначає видання, заява буде відповіддю на рішення МОК не допустити Росії на Олімпіаду з національними прапором і гімном.

Одним з можливих варіантів є повний бойкот Олімпіади в Південній Кореї.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК заборонив російським спортсменам виступати на Олімпіаді під своїми прапором і з гімном країни. Крім того, навіть в якості нейтральних атлетів можуть бути не допущені ті, хто підозрювався або був раніше викритий у застосуванні допінгу.

Крім того, довічно був дискваліфікований міністр спорту РФ Віталій Мутко, членство ОКР в МОК призупинено.

Росіяни, які потраплять на Олімпіаду, будуть називатися «Олімпійськими спортсменами з Росії» — Olympic Athlete from Russia (OAR). Вони будуть змагатися у формі з зазначенням цього імені і олімпійським прапором. На церемоніях нагородження буде виконуватися олімпійський гімн.