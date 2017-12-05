Чемпіона світу з важкої атлетики застрелили в барі

Чемпіон світу з важкої атлетики Едвін Москера був застрелений у місті Пальміра на південному заході Колумбії. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Колумбії.

Як пише Еl Еspectador, трагедія сталася в одному з міських барів. Між важкоатлетом і невідомим виник конфлікт, зловмисник двічі вистрілив у Москеру. 32-річний важкоатлет помер на місці.

Москера виступав у ваговій категорії до 69 кілограмів. Завоював срібло на Панамериканських іграх 2007 року, зайняв 15-е місце на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, а в кінці листопада 2017 року став чемпіоном світу.

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