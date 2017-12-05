Надаля назвали найвеличнішим іспанським спортсменом за останні півстоліття
15:34, 05 грудня 2017Інше
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Найкращою спортсменкою названа плавчиня Мірея Бельмонте Гарсія.
Рафаель Надаль / REUTERS
16-разовий переможець турнірів «Великого шолома» тенісист Рафаель Надаль отримав звання найвеличнішого іспанського спортсмена останніх 50 років за версією газети AS. Видання вручило Рафаелю це звання під час урочистого прийому на честь свого 50-річчя. Прийом відбувся у мерії Мадрида.
Найвеличнішою іспанської спортсменкою за версією AS стала олімпійська чемпіонка і чотириразова чемпіонка світу плавчиха Мірея Бельмонте Гарсія.
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