У Житомирі вперше за 40 років відбудеться фінал чемпіонату України з шахів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, востаннє такий чемпіонат проходив у Житомирі у 1977 році.

У змаганнях візьмуть участь 12 кращих шахістів та 10 кращих шахісток України. Житомирщину на змаганнях представлятиме майстер спорту, 7-разовий чемпіон області, голова Житомирської шахової федерації «Інтелект» Ігор Випханюк.

«Ідея проведення такого заходу полягає в тому, щоб показати молоді шлях до майстерності на прикладі гри шахової еліти і створити умови для появи плеяди гросмейстерів, які розвинуть шахову школу, створену видатним шахістом Михайлом Мануїловичем Тросманом та іншими відомими житомирянами», - зазначають у прес-службі облдержадміністрації.

Змагання серед чоловіків розпочнуться сьогодні о 18.00 у Житомирському музеї космонавтики ім. С.П. Корольова.

Відкриття змагань серед жінок відбудеться 7 грудня о 18.00 годині у готелі «Україна».

Шахісти змагатимуться до 17 грудня, коли й підведуть підсумки чемпіонату.

В рамках змагань проведуть лекцію та сеанси одночасної гри, в тому числі – і у приміщеннях Житомирської облдержадміністрації та Житомирської міської ради.

Про те, як зареєструватися для участі у чемпіонаті, можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.