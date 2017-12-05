У Житомирі вперше за 40 років відбудеться фінал чемпіонату України з шахів
Сьогодні у Житомирі вперше за останні сорок років розпочне роботу фінал чемпіонату України з шахів серед чоловіків і жінок.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, востаннє такий чемпіонат проходив у Житомирі у 1977 році.
У змаганнях візьмуть участь 12 кращих шахістів та 10 кращих шахісток України. Житомирщину на змаганнях представлятиме майстер спорту, 7-разовий чемпіон області, голова Житомирської шахової федерації «Інтелект» Ігор Випханюк.
«Ідея проведення такого заходу полягає в тому, щоб показати молоді шлях до майстерності на прикладі гри шахової еліти і створити умови для появи плеяди гросмейстерів, які розвинуть шахову школу, створену видатним шахістом Михайлом Мануїловичем Тросманом та іншими відомими житомирянами», - зазначають у прес-службі облдержадміністрації.
Змагання серед чоловіків розпочнуться сьогодні о 18.00 у Житомирському музеї космонавтики ім. С.П. Корольова.
Відкриття змагань серед жінок відбудеться 7 грудня о 18.00 годині у готелі «Україна».
Шахісти змагатимуться до 17 грудня, коли й підведуть підсумки чемпіонату.
В рамках змагань проведуть лекцію та сеанси одночасної гри, в тому числі – і у приміщеннях Житомирської облдержадміністрації та Житомирської міської ради.
Про те, як зареєструватися для участі у чемпіонаті, можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.