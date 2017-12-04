У бюджеті на 2018 рік закладено 50 мільйонів гривень на будівництво біатлонного центру в Буковелі

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про те, що в наступному році може стартувати спорудження біатлонного центру в Буковелі.

«Сподіваюся, що комплекс буде наступного року побудований, оскільки цим займаються депутати - вболівальники біатлону, які теж дуже люблять цей вид спорту. А коли зацікавленість є, значить, це станеться. Це не лише моя зацікавленість, а й багатьох людей, які ухвалюють рішення", - зазначив Бринзак в інтерв'ю sport.ua.

"У бюджет на 2018 рік закладені зараз 50 мільйонів гривень, перше читання вже пройшло, і ці поправки внесені. І, якщо бюджет буде прийнятий, тоді почнемо. Приватний сектор в Буковелі надає інфраструктуру, надає землю, держава дає фінансування, і буде загальний такий проект, центр зимових видів спорту, де плануємо розвивати не тільки біатлон, а і фрістайл, і лижні гонки", – сказав Бринзак.