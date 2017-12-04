Олімпійський чемпіон Верняєв підтвердив, що через травми пропустить наступний сезон
На гімнаста очікує операція, після якої він має намір повернутися у великий спорт.
Український гімнаст, чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв завершив сезон і підтвердив, що буде змушений пропустити наступний сезон через операцію. Про це відомий спортсмен написав у своєму Instagram:
«Сезон підійшов до завершення, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав 5 років. Але є й сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я - без неї. У мене буде час скучити. Я ще повернуся».
Геннадій Сартинський, тренер Верняєва, раніше вже повідомляв, що травми завадять його підопічному якісно виступити в наступному році.
Нагадаємо, в активі українця Верняєва - золото у вправах на брусах на Олімпіаді-2016, а також срібло у багатоборстві.
Сезон підійшов до кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав 5 років Але є і сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я без неї. У мене буде час скучить. Я ще повернуся . . Season is finished. It's time to restI was waiting for this moment 5 years But I have bad news. Next year i'll be without gymnastics. I'll have time to miss it. I'll be back