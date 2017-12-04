ЗМІ дізналися про критерії, за якими МОК може допустити росіян до зимової Олімпіади

МОК прийме рішення про допуск росіян до зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані за аналогією з дорожньою картою, яка використовувалася IAAF при допуску російських спортсменів на чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 року в Лондоні, повідомляє Inside the Games.

Читайте такожWADA знайшло підтвердження існування держпрограми допінгу в РосіїРішення про допуск конкретних спортсменів будуть приймати міжнародні спортивні федерації.

Спортсмени, імена яких фігурують в базі даних московської лабораторії, отриманої ВАДА, не будуть допущені на Олімпіаду. Повідомляється, що в цей список входять кілька тисяч спортсменів РФ, які, ймовірно, були причетні до допінгової програмі з січня 2012 року по серпень 2015 року.