ЗМІ дізналися про критерії, за якими МОК може допустити росіян до зимової Олімпіади
Рішення про допуск конкретних спортсменів будуть приймати міжнародні спортивні федерації.
МОК прийме рішення про допуск росіян до зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані за аналогією з дорожньою картою, яка використовувалася IAAF при допуску російських спортсменів на чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 року в Лондоні, повідомляє Inside the Games.
Читайте такожWADA знайшло підтвердження існування держпрограми допінгу в РосіїРішення про допуск конкретних спортсменів будуть приймати міжнародні спортивні федерації.
Спортсмени, імена яких фігурують в базі даних московської лабораторії, отриманої ВАДА, не будуть допущені на Олімпіаду. Повідомляється, що в цей список входять кілька тисяч спортсменів РФ, які, ймовірно, були причетні до допінгової програмі з січня 2012 року по серпень 2015 року.