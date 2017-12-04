Росія відмовиться їхати на Олімпіаду під нейтральним прапором - кремлівський журналіст

14:52, 04 грудня 2017
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Російський політичний журналіст Андрій Колесніков розглянув два варіанти рішення МОК щодо участі збірної Росії на Іграх-2018.

Збірна Росії не хоче виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором / isport.ua

Політичний журналіст, член «кремлівського пулу» Андрій Колесніков заявив, що збірна Росії буде бойкотувати Олімпійські ігри в Пхенчхані, якщо її допустять до змагань під нейтральним прапором. Про це він написав у своєму Facebook:

«Якщо запропонують виступати під нейтральним прапором, то все вирішено: не їдемо... Спортсменам, звичайно, дадуть можливість самим вирішувати... Ну, і все таке.

Вчора ввечері з'явилася начебто нова інформація: що членам виконкому МОК (14 осіб, включаючи президента МОК Томаса Баха) запропонують дві резолюції: дуже різку (включає нейтральний прапор) і не дуже. І ситуація так складається, що вони можуть проголосувати за «не дуже». Ще сумніваються! Подивимося. Один день залишився».

Нагадаємо, 5 грудня буде прийнято рішення про допуск або недопуск Росії до Олімпійських ігор в Пхенчхані.

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Теги: #дискваліфіація Росії на Олімпіаді