В Україні будуть транслювати Олімпійські ігри за гроші Євробачення

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що в Україні покажуть Олімпійські ігри в Пхенчхані-2018 і літню Олімпіаду-2020 в Токіо.

"Україна буде з трансляцією зимових Олімпійських ігор у Кореї-2018 і літньої Олімпіади-2020 в Токіо. На останньому засіданні уряду прийнято розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік.

Згідно з розпорядженням бюджетні кошти, що залишилися після проведення Євробачення-2017, перенаправлені Національній громадській телерадіокомпанії України. Мова йде про 128,4 мільйонах гривень, які, зокрема, будуть спрямовані на забезпечення трансляції зимової Олімпіади, технічні витрати, придбання обладнання, відрядження творчо-технічної групи ПАТ "НСТУ" на місця проведення змагань в корейському Пхенчхані, виробництво тематичних програм.

Також ПАТ "НСТУ" виплатить перший транш на придбання ліцензійних прав для освітлення XXXII літніх Олімпійських ігор в Японії", – написав чиновник на своїй сторінці в Facebook.

Як раніше повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко нещодавно повідомляв, що наші спортсмени можуть розраховувати на 40 ліцензій в 11 видах змагань на найближчій зимовій Олімпіаді.

Олімпійські ігри в Пхенчхані пройдуть з 9-го по 25 лютого наступного року.