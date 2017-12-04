WADA знайшло підтвердження існуванню держпрограми допінгу в Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило про справжність отриманого ним електронного файлу, в якому містилася база даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 по серпень 2015 року.

Про це в неділю, 3 грудня, повідомила редакція ARD/WDR, що займається питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA Ґюнтера Юнґера, передає Deutsche Welle.

"Ми завершили криміналістичну експертизу і можемо підтвердити справжність цієї бази даних", - наголосив Юнґер.

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Він додав, що її зміст підкріплює ствердження екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про те, що в зазначений період в Росії на державному рівні робилися зусилля "для захисту російських атлетів, які, імовірно, брали участь в програмі допінгу".

За словами Юнґера, розслідування буде продовжено, щоб встановити імена конкретних спортсменів.

Заява WADA посилила тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який ввечері 5 грудня на засіданні в Лозанні повинен ухвалити рішення про санкції щодо російської збірної. Серед можливих заходів - повна заборона на її участь в Іграх в Пхенчхані або участь в Олімпіаді під нейтральним прапором і великий грошовий штраф.