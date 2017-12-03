Російська влада хотіла підмінити допінг-пробу українки Віти Семеренко на Олімпіаді в Сочі

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков розповів про те, що колишній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних під час Олімпіади-2014 в Сочі попросив зіпсувати пробу української біатлоністки Віти Семеренко, щоб дискваліфікувати спортсменку.

Родченков відмовився, пославшись на те, що повторний зразок міг показати, що заборонені препарати додані ззовні, а не містилися в організмі спортсменки.

«Він був особливо стурбований українськими біатлоністками, які кинули росіянкам серйозний виклик в естафеті.

Але я не зміг цього зробити з невинною спортсменкою. Протягом своєї роботи я часто говорив, що брудні зразки чисті, але ніколи – навпаки», – заявив Родченков.

Зазначимо, що на Олімпіаді в Сочі Віта Семеренко завоювала бронзу в спринті, а після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної українці повинно перейти срібло. У складі естафетної команди Віта Семеренко стала олімпійською чемпіонкою. Збірна Росії фінішувала другою в естафеті, на даний момент цей результат також анульований.