Російська влада хотіла підмінити допінг-пробу українки Віти Семеренко на Олімпіаді в Сочі
З таким проханням до голови Московської антидопінгової лабораторії звертався заступник міністра спорту РФ.
Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков розповів про те, що колишній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних під час Олімпіади-2014 в Сочі попросив зіпсувати пробу української біатлоністки Віти Семеренко, щоб дискваліфікувати спортсменку.
Родченков відмовився, пославшись на те, що повторний зразок міг показати, що заборонені препарати додані ззовні, а не містилися в організмі спортсменки.
«Він був особливо стурбований українськими біатлоністками, які кинули росіянкам серйозний виклик в естафеті.
Але я не зміг цього зробити з невинною спортсменкою. Протягом своєї роботи я часто говорив, що брудні зразки чисті, але ніколи – навпаки», – заявив Родченков.
Зазначимо, що на Олімпіаді в Сочі Віта Семеренко завоювала бронзу в спринті, а після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної українці повинно перейти срібло. У складі естафетної команди Віта Семеренко стала олімпійською чемпіонкою. Збірна Росії фінішувала другою в естафеті, на даний момент цей результат також анульований.