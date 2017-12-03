Український "Мотор" обіграв "Монпельє" і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів з гандболу

Запорізький "Мотор" в останньому матчі групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів обіграв лідера групи "Монпельє". Матч проходив у Харкові і завершився перемогою українського клубу з рахунком 31:30. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Найрезультативнішим у складі господарів став білоруський плеймейкер Борис Пуховський, який виконав 13 кидків і записав на свій рахунок 8 голів. Саме Пуховський закинув вирішальний м'яч за секунду до фінальної сирени.

Турнірне становище: "Монпельє" – 16 (10), "Мотор" – 15 (10), "Бешикташ" – 11 (10), "Спортинг" – 8 (10), "Металург" – 5 (10), "Чеховські ведмеді" – 5 (10).

Таким чином, "Мотор" вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, де зіграє з віце-чемпіоном Данії "Скьєрном".

У плей-офф за вихід до 1/8 фіналу команди зіграють два матчі. Перший з них відбудеться в період з 12-го по 25 лютого в Україні, а другий – з 28 лютого по 4 березня в Данії.