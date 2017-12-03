Француз Мартен Фуркад виграв гонку переслідування в Естерсунді, українець Прима піднявся на 24-е місце

У шведському Естерсунді завершилася гонка переслідування у чоловіків у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.

За Україну виступав Артем Прима. Стартувавши з 50-ї позиції в гонці переслідування, Прима допустив всього 1 промах і фінішував 24-м, відігравши 26 позицій.

Впевнено виграв гонку переслідування титулований француз Мартен Фуркад з 1 промахом. Словенець Яков Фак також з 1 промахом зумів піднятися на друге місце, поступившись лідеру 40 секундами. На 2 секунди пізніше Фака фінішував ще один французький біатлоніст Кантен Фійон Майї (1 промах). Цікаво, що жоден з учасників не зміг показати "чисту" стрільбу.