Француз Мартен Фуркад виграв гонку переслідування в Естерсунді, українець Прима піднявся на 24-е місце
16:58, 03 грудня 2017Інше
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Прима стартував 50-м і зумів відіграти 26 позицій.
Мартен Фуркад / Reuters
У шведському Естерсунді завершилася гонка переслідування у чоловіків у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
За Україну виступав Артем Прима. Стартувавши з 50-ї позиції в гонці переслідування, Прима допустив всього 1 промах і фінішував 24-м, відігравши 26 позицій.
Впевнено виграв гонку переслідування титулований француз Мартен Фуркад з 1 промахом. Словенець Яков Фак також з 1 промахом зумів піднятися на друге місце, поступившись лідеру 40 секундами. На 2 секунди пізніше Фака фінішував ще один французький біатлоніст Кантен Фійон Майї (1 промах). Цікаво, що жоден з учасників не зміг показати "чисту" стрільбу.
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