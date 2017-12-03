Німецька біатлоністка Херманн виграла гонку переслідування в Естерсунді, Підгрушна потрапила в топ-10

У шведському Естерсунді завершилася гонка переслідування в рамках першого эатапа Кубка світу з біатлону.

Українська біатлоністка Юлія Джима не змогла розвинути бронзовий успіх спринтерської гонки. Стартувавши з третьої позиції у гонці переслідування, Джима допустила 5 промахів і фінішувала лише 21-ою, програвши лідеру 2 хвилини 40 секунд.

Кращою українкою стала Олена Підгрушна – вона промахнулася лише одного разу, видала фірмове останнє коло і зуміла піднятися в результаті з 28-го на 9-е місце.

Валентина Семеренко відстрілялася чисто і відіграла шість позицій — 16-е місце. Віта Семеренко — 18-та (3 промахи), Анастасія Меркушина — 25-та (2 промахи).

Виграла гонку переможниця спринту німкеня Деніз Херманн, срібло дісталося другому номеру француженці Жюстін Бреза, а бронза – норвежці Марті Ульсбю.