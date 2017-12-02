Норвежець Бе виграв спринтерську гонку першого етапу КС з біатлону, українці не потрапили у залікові Топ-40

В Естерсунді (Швеція) завершилася чоловіча спринтерська гонка на 10 км. першого етапу Кубка світу з біатлону, де перемогу пораздновал норвежець Таррей Бе, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможець гонки скоїв 1 промах з 10 пострілів на вогневому рубежі (1 штрафне коло) і подолав дистанцію з загальним результатом 22 хвилини 40,6 секунди.

Читайте такожУкраїнка Джима виграла другу медаль на етапі Кубка світу в ШвеціїЦікаво, що Бе та інших призерів гонки розділили менше 4 секунд. Француз Мартен Фуркад фінішував другим (відставання 0,7 секунди), німець Ерік Лессер - третім (3,7 секунди). Всі призери вчинили по 1 промаху на вогневих рубежах.

Вкрай невдало в цій гонці виступили українські спортсмени.

50. Артем Прима (1+1) +1:39.4

61. Володимир Семаков (0+1) +1:51.8

67. Сергій Семенов (3+0) +2:04.1

75. Дмитро Підручний (0+4) +2:13.4

93. Руслан Ткаленко (2+2) +2:58.2

Перший етап КС з біатлону завершиться в неділю, 3 грудня чоловічою і жіночою гонками переслідування.