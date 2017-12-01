Українка Джима виграла другу медаль на етапі Кубка світу в Швеції

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала третьою в жіночій спринтерській гонці на 7,5 кілометрів на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді, передає РБК-Україна.

Переможницею стала німкеня Деніз Херманн, яка подолала дистанцію за 19 хвилин і 54,8 секунди при одному промаху. Другою до фінішу прийшла француженка Жюстін Бреза, відстала від переможниці на 15 секунд.

Естерсунд. Жінки. Спринт, 7.5 км:

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1.Денізі Геррман (Німеччина, 0+1) 19: 54.0

2.Жустин Бреза (Франція, 0+0) +15.2

3.Юлія Джима (Україна-0+0) +19.6

...

21.Віта Семеренко (Україна, 1+0) +1: 09.8

22.Валентина Семеренко (Україна, 1+0) +1: 10.3

28.Олена Підгрушна (Україна, 1+1) +1: 16.6

34.Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1: 22.7

73.Ірина Варвинець (Україна, 1+1) +2: 30.9.

Як повідомляв УНІАН, це вже другий подіум для Джими в Естерсунді і всього третій у кар'єрі на етапах Кубка світу. Раніше Юлія посіла 3 місце в індивідуальній гонці на 15 км