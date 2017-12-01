Чемпіонат світу 2018 зі стрибків у воду серед юніорів прийматиме Київ

Чемпіонат світу 2018 зі стрибків у воду серед юніорів прийматиме столиця України - Київ, повідомив у своєму Facebook Міністр спорту України Ігор Жданов.

Таке рішення було ухвалене на засіданні бюро FINA в м. Санья (Китай) 30 листопада.

Орієнтовний час проведення світової першості 23-29 липня. Слід відзначити, що змагання стануть відбірковими до ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор-2018, які відбудуться у Буенос-Айресі (Аргентина) у жовтні наступного року.

Великим аргументом на користь України також стало бездоганне проведення дорослого Чемпіонату Європи-2017 зі стрибків у воду, який вперше в історії Незалежності приймала наша держава.

"Міністерство молоді та спорту разом з Федерацією України зі стрибків у воду зроблять все можливе, щоб юніорський Чемпіонат світу також пройшов на найвищому рівні", - додав Ігор Жданов.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2017 зі стрибків у воду відбувся в Києві в червні й завершився перемогою в командному заліку збірної України.