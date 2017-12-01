Ще три російські спортсменки довічно усунені від Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет довічно відсторонив від участі в Олімпійських ігор трьох російських спортсменок, повідомляє офіційний сайт організації.

У список поапали біатлоністка Ольга Зайцева і лижниці Юлія Чекалева і Анастасія Доценко.

Читайте такожРосійська біатлоністка: я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її МОКТаким чином, "чорний список" російських спортсменів поповнився в черговий раз.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді, в загальній складності, спортсмени збірної Росії втратили 10 медалей Ігор-2014 в Сочі і опустилися в загальнокомандному заліку з 1-го на 4-е місце.