Ще три російські спортсменки довічно усунені від Олімпійських ігор
15:46, 01 грудня 2017Інше
606
У "чорний список" МОК потрапили біатлоністка Зайцева і лижниці Чекалева і Доценко.
Ольга Зайцева поповнила "чорний список" МОК / sport-express.ru
Міжнародний олімпійський комітет довічно відсторонив від участі в Олімпійських ігор трьох російських спортсменок, повідомляє офіційний сайт організації.
У список поапали біатлоністка Ольга Зайцева і лижниці Юлія Чекалева і Анастасія Доценко.
Читайте такожРосійська біатлоністка: я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її МОКТаким чином, "чорний список" російських спортсменів поповнився в черговий раз.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді, в загальній складності, спортсмени збірної Росії втратили 10 медалей Ігор-2014 в Сочі і опустилися в загальнокомандному заліку з 1-го на 4-е місце.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter