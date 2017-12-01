Гімнаст Радівілов вдруге поспіль отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні

Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова визнано найкращим спортсменом листопада в Україні. Його особистого наставника В’ячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером останнього осіннього місяця, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Підводячи підсумки листопада Експертна комісія НОК відзначила чудові виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях з біатлону, велоспорту, дзюдо, спортивної гімнастики та фехтування.

Читайте такожУкраїнський гімнаст Радівілов переміг на етапі Кубка світу в НімеччиніБронзовий призер Олімпійських ігор-2012 зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов отримав високе визнання НОК завдяки чудовому виступу на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі, де він здобув медаль найвищого ґатунку у вправах на кільцях та приніс Україні «срібло» в опорному стрибку.

Нагадаємо, Ігор Радівілов вдруге поспіль здобуває звання найкращого спортсмена місяця в Україні. В жовтні спортивного гімнаста удостоїли високого звання за «срібло» світової першості в опорному стрибку.