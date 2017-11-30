Новий президент Федерації плавання України Власков: "Потрібно побудувати клубну систему в Україні, зробити наш вид спорту доступним для населення"

Виконком Федерації плавання України в четвер затвердив на посаді президента організації Андрія Власкова, повідомив на прес-конференції в УНІАН тепер вже екс-президент ФПУ Дмитро Качуровський.

Президент Федерації Власков зазначив: "ФПУ зробила великий крок за 4 роки, проведений величезний шматок роботи, за що окреме спасибі Дмитру Качуровському. Тепер нам належить продовжити його справу. Зокрема завдання ФПУ - це не тільки медалі чемпіонатів світу або Олімпійських ігор, спорт вищих досягнень, а і доступний спорт, масове захоплення плаванням населення України. В цьому плані ми повинні продовжувати роботу. Зокрема, потрібно щільно взаємодіяти з державними інституціями, Верховною радою, щоб запрацювала клубна система, як це відбувається в європейських країнах, взагалі, у світі. Створення клубної системи - основне завдання, якщо ми хочемо підвищити рівень занять спортом населення країни".

Також було відзначено, що, приміром, бюджет Федерації плавання Італії становить 40 млн. євро, з яких лише 7 млн. виділяє держава, в той час як решта грошей йдуть від маркетингу - доходи від трансляцій, реклами, спонсорів і т. д.

Читайте такожБразилець Арилсон Сілва буде готувати українських плавців на Олімпіаді у Токіо-2020Присутній на прес-конференції президент Європейської ліги плавання (LEN) Паоло Бареллі зазначив: "Насамперед, хочу привітати пана Власкова з обранням головою ФПУ, а пана Качуровського - з відмінною роботою в попередні роки. А також зазначити, що країни Европи дуже зацікавлені в успішному розвитку плавання в Україні. Яскравим свідченням цього є обрання Андрія Власкова віце-президентом LEN. Спортсмени України дуже сильні, що вони регулярно доводять практично на всіх змаганнях найвищого міжнародного рівня. Але, ми розуміємо, що в Україні є проблеми з розвитком плавання, з масовістю. А адже розвитку плавання - дуже важливий аспект у житті будь-якої держави. В Європі більше 90 млн. чоловік регулярно займаються плаванням, ходять в басейн - не рідше ніж 4-5 разів в місяць. Це важливо, як для загального здоров'я, так і для запобігання нещасним випадкам під час літнього відпочинку на воді - запобігання випадків утоплення".

Зі свого боку, колишній президент ФПУ Дмитро Качуровський зазначив: "На жаль, зараз вся наша державна система будується на ДЮСШ - муніципальних школах, які фінансуються з бюджетів і діють "по старинці", "радянської системи". Апологети цієї системи посилаються на те, що вона давала велику кількість медалей, приносила успіх. Так, безсумнівно, результати були. Але давайте рухатися вперед. Зараз скрізь у світі прийнята клубна система. В Україні, як приклад, можу навести клуб "Енергостандарт". Саме він останнім часом супроводжує найсильніших плавців країни - кістяк збірної України - Хлопцова, Говорова, Зевіну, Романчука, Фролова..."