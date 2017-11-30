Автор доповіді про допінг Макларен: МОК повинен застосувати до Росії колективні санкції

Автор двох доповідей Незалежної комісії WADA з допінгу в Росії, канадський юрист Річард Макларен виступив за колективну відповідальність Росії в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

На питання,про те, чи повинен МОК допустити російську команду до участі в Олімпійських іграх в Пхенчхані, канадець відповів: "На мій погляд, тут повинна бути застосована якась колективна санкція. Яка конкретно – дуже складне питання. Слава богу, вирішувати його не мені, а МОК".

На додаткове запитання, що конкретно має на увазі Макларен під колективною санкцією - щоб відібрали у команди прапор і гімн, він додав: "На мою думку, санкції повинні поширюватися не тільки на конкретних спортсменів, які були викриті у порушеннях правил на Іграх в Сочі".

А на припущення про те, що якщо, незважаючи ні на що, на Іграх в Пхенчхані все-таки буде грати російський гімн і підніматися прапор - чи він вважатиме це поразкою, зауважив: "Національні гімн і прапор є найважливішими частинами Олімпійських ігор. Це багаторічна традиція, невід'ємні атрибути будь-якої церемонії нагородження. Я не знаю, що конкретно потрібно зробити в даному випадку. Нехай вирішує МОК: чи буде на Іграх в Пхенчхані, як завжди, чи ні".

Як повідомляв УНІАН, раніше WADA відмовило Росії у відновленні РусАДА в міжнародній організації, що може перешкодити спортсменам РФ виступити на Олімпіади-2018. Команду можуть повністю усунути від Ігор.

Крім цього, останнім часом велика кількість російських спортсменів були довічно відсторонені від участі в ОІ, а їх результати в Сочі-2014 були анульовані.