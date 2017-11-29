Українка Джима завоювала бронзу на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді
19:56, 29 листопада 2017Інше
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Юлія Джима стала третьою в індивідуальній гонці, Валентина Семеренко - четверта.
У Юлії Джими бронза на першому етапі Кубка світу / biathlon.com.ua
Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала бронзову медаль за підсумками індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу, який проходить в шведському Естерсунді.
Юлія Джима закрила всі 20 мішеней і показала непогану швидкість.
Вона поступилася 12 секундами білоруській біатлоністці Надії Скардіно, яка виграла гонку, і 9 секундами норвежці Сюнневе Сулемдал, у якої срібло.
Зазначимо, що ще одна українка Валентина Семеренко теж стріляла без промахів і посіла 4-е місце, програвши Джимі 18 секунд.
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