Українка Джима завоювала бронзу на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала бронзову медаль за підсумками індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу, який проходить в шведському Естерсунді.

Юлія Джима закрила всі 20 мішеней і показала непогану швидкість.

Вона поступилася 12 секундами білоруській біатлоністці Надії Скардіно, яка виграла гонку, і 9 секундами норвежці Сюнневе Сулемдал, у якої срібло.

Зазначимо, що ще одна українка Валентина Семеренко теж стріляла без промахів і посіла 4-е місце, програвши Джимі 18 секунд.