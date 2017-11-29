Два француза в Альпах застрибнули з 4-кілометрової висоти прямо в двері літака (відео)

Французькі вінґсютери Фред Фуген і Вінс Рефет здійснили шалений стрибок з 4-кілометрової висоти, застрибнувши прямо в двері літака.

Трюк відбувався в Альпах. Фуген і Рефет стрибнули з вершини гори Юнгфрау (4062 метра) і неймовірно точно спланували в двері літака, повідомляє Xsport.

Цікаво, що перед цим обидва француза близько 100 разів здійснювали підготовчі стрибки в Іспанії.

Як повідомляв УНІАН раніше, ті ж французи Вінс Рефет і Фред Фуген вчинили синхронний стрибок з найвищої в світі вежі Бурдж Халіфа в Дубаї (ОАЕ).