Два француза в Альпах застрибнули з 4-кілометрової висоти прямо в двері літака (відео)
15:08, 29 листопада 2017Інше
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Французькі вінґсютери здійснили запаморочливий стрибок з гори Юнгфрау.
Фред Фуген і Вінс Рефет / скріншот
Французькі вінґсютери Фред Фуген і Вінс Рефет здійснили шалений стрибок з 4-кілометрової висоти, застрибнувши прямо в двері літака.
Трюк відбувався в Альпах. Фуген і Рефет стрибнули з вершини гори Юнгфрау (4062 метра) і неймовірно точно спланували в двері літака, повідомляє Xsport.
Цікаво, що перед цим обидва француза близько 100 разів здійснювали підготовчі стрибки в Іспанії.
Як повідомляв УНІАН раніше, ті ж французи Вінс Рефет і Фред Фуген вчинили синхронний стрибок з найвищої в світі вежі Бурдж Халіфа в Дубаї (ОАЕ).
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