Львівські "Кажани" обіграли "Маккабі" за сумою двох матчів у волейбольному Кубку ЄКВ

Львівський волейбольний клуб "Кажани" вийшов до 1/16 фіналу Кубка ЕКВ, обігравши за сумою двох матчів ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший матч львів'яни виграли вдома з рахунком 3:1. І сьогодні їм досить було виграти дві партії, щоб вийти в наступне коло змагань.

Господарі майданчика виграли дві перші партії з рахунком 25:22 і 25:21. Тим не менш, у вирішальний момент удача повернулася обличчям до нашої команди.

У третій партії за рахунку 24:24, львів'яни виграли два розіграши м'яча поспіль і партію в цілому - 26:24. А в четвертому сеті були більш ніж переконливими - 25:19.

Вирішальну п'яту партію матчу, яка нічого не вирішувала в двоматчевому протистоянні, львів'яни дозволили супернику виграти - 15:13.

В 1/16 фіналу "Кажани" зіграють з сербською "Воєводиною". Матчі відбудуться 6-7 і 20 грудня. Перша гра пройде у Львові.